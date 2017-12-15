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20 стран-членов Совета Европы выступили против попыток вернуть РФ в ПАСЕ
15.12.2017 16:16
Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 20 государств-членов Совета Европы подписали жесткую декларацию, в которой призвали прекратить попытки вернуть Россию в ПАСЕ.
Об этом глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook, добавляя также текст декларации.
"Любая попытка восстановить права России в Ассамблее без выполнения ею резолюций, принятых в ответ на российскую агрессию в Украине, пошатнет институциональный авторитет ПАСЕ. Она вызовет эффект домино", - говорится в декларации "В защиту ценностей Совета Европы и ее авторитета".
Делегаты 20 государств ПАСЕ отметили, что политические и финансовые соображения не могут подменять принцип верховенства права.
"Мы призываем всех членов ассамблеи сделать все возможное, чтобы остановить этот сценарий, сохранить авторитет ПАСЕ и защитить наши общие ценности", - говорится в декларации.
Документ подписали представители Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании, Украины и Словакии.
Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что ПАСЕ стоит задуматься над выполнением требований Российской Федерации, чтобы последняя не вышла из состава СЕ.
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