|
Россия ответственна за Смоленскую катастрофу – министр обороны Польши
15.12.2017 16:21
Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Россия несет ответственность за авиакатастрофу, в которой погиб польский президент в 2010 году. Об этом Мацеревич заявил в ответ на последние комментарии президента РФ Владимира Путина, передает Polskie Radio.
Как известно, накануне Путин назвал чушью заявления Польши о причастности России к катастрофе самолета президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Путин, в частности, заявил, что если и были взрывы, то взрывчатку подложили в Варшаве, а не в Москве.
По словам Мацеревича, самолет Ту-154, потерпевшего крушение у западного российского города Смоленск 10 апреля 2010 года, был разрушен двумя взрывами.
"В устах лидера страны, которая ответственна за... Смоленскую катастрофу, такие слова действительно шокируют", - сказал он.
Мацеревич заявил, что Путин "должен иметь смелость взять на себя ответственность за случившееся".
Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.
В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна