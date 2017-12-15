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Россия ответственна за Смоленскую катастрофу – министр обороны Польши


15.12.2017   16:21
Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Россия несет ответственность за авиакатастрофу, в которой погиб польский президент в 2010 году. Об этом Мацеревич заявил в ответ на последние комментарии президента РФ Владимира Путина, передает Polskie Radio.

Как известно, накануне Путин назвал чушью заявления Польши о причастности России к катастрофе самолета президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Путин, в частности, заявил, что если и были взрывы, то взрывчатку подложили в Варшаве, а не в Москве.

По словам Мацеревича, самолет Ту-154, потерпевшего крушение у западного российского города Смоленск 10 апреля 2010 года, был разрушен двумя взрывами.

"В устах лидера страны, которая ответственна за... Смоленскую катастрофу, такие слова действительно шокируют", - сказал он.

Мацеревич заявил, что Путин "должен иметь смелость взять на себя ответственность за случившееся".

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.






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