Россия ответственна за Смоленскую катастрофу – министр обороны Польши

15.12.2017 16:21 Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Россия несет ответственность за авиакатастрофу, в которой погиб польский президент в 2010 году. Об этом Мацеревич заявил в ответ на последние комментарии президента РФ Владимира Путина, передает Polskie Radio.



Как известно, накануне Путин назвал чушью заявления Польши о причастности России к катастрофе самолета президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Путин, в частности, заявил, что если и были взрывы, то взрывчатку подложили в Варшаве, а не в Москве.



По словам Мацеревича, самолет Ту-154, потерпевшего крушение у западного российского города Смоленск 10 апреля 2010 года, был разрушен двумя взрывами.



"В устах лидера страны, которая ответственна за... Смоленскую катастрофу, такие слова действительно шокируют", - сказал он.



Мацеревич заявил, что Путин "должен иметь смелость взять на себя ответственность за случившееся".



Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.



В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

