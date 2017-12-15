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Государственное агентство по вопросам религии может быть упразднено
15.12.2017 16:49
Государственное агентство по вопросам религии может быть упразднено. Об этом сообщил агентству «IPN» информированный источник. Отмечается, что правительство активно обсуждает данный вопрос.
Кроме того, не исключено, что курировать направление, связанное с религиозной тематикой, будет поручено какому-либо ведомству.
Насколько ожидаемы упразднение Государственного агентства по вопросам религии или структурные изменения, в администрации правительства пока не говорят.
ЮЛПП Государственное агентство по вопросам религии было создано постановлением правительства 19 февраля 2014 года. Агентство осуществляет информационную, исследовательскую, научно-образовательную и рекомендательную деятельность в области религии для правительства и премьер-министра. Агентство изучает и представляет правительству ситуацию в области религии в Грузии, готовит рекомендации и выдает консультации по проблемным вопросам и др.
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