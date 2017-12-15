Мэр Иерусалима посетит Тбилиси с рабочим визитом

15.12.2017 18:02 Мэр Иерусалима Нир Баркат посетит Тбилиси с официальным визитом в начале 2018 года. Об этом сообщил председатель Дома Израиля в Грузии Ицик Моше на открытии уголка еврейской книги в Тбилисской национальной библиотеке, сообщает Первый канал общественного вещателя Грузии.



На праздничном мероприятии присутствовала делегация израильского Кнесетта, которая гостит в Грузии по приглашению председателя парламента страны Ираклия Кобахидзе. Члены делегации передали библиотеке книги и приняли участие в церемонии зажжения свечей в честь праздника Хануки.



По случаю открытия уголка еврейской книги в Национальной библиотеке также состоялись выступления грузинских вокально-инструментальных коллективов, которые исполнили еврейские песни.



Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. После этого страны активно сотрудничают в различных сферах и в разных форматах. Торговый оборот между странами с января по июнь 2017 года составил более 9,2 миллиона долларов.



"Новости-Грузия"











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