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Мэр Иерусалима посетит Тбилиси с рабочим визитом


15.12.2017   18:02
Мэр Иерусалима Нир Баркат посетит Тбилиси с официальным визитом в начале 2018 года. Об этом сообщил председатель Дома Израиля в Грузии Ицик Моше на открытии уголка еврейской книги в Тбилисской национальной библиотеке, сообщает Первый канал общественного вещателя Грузии.

На праздничном мероприятии присутствовала делегация израильского Кнесетта, которая гостит в Грузии по приглашению председателя парламента страны Ираклия Кобахидзе. Члены делегации передали библиотеке книги и приняли участие в церемонии зажжения свечей в честь праздника Хануки.

По случаю открытия уголка еврейской книги в Национальной библиотеке также состоялись выступления грузинских вокально-инструментальных коллективов, которые исполнили еврейские песни.

Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. После этого страны активно сотрудничают в различных сферах и в разных форматах. Торговый оборот между странами с января по июнь 2017 года составил более 9,2 миллиона долларов.

"Новости-Грузия"





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