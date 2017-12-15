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Президент Армении посетит Грузию в конце декабря


15.12.2017   18:19
Президент Армении Серж Саргсян посетит Грузию с двухдневным рабочим визитом в конце декабря. Детали предстоящего визита обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с новым чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии Рубеном Сардояном.

Согласно сообщению на сайте администрации правительства Грузии, Саргсян посетит грузинскую столицу 25-26 декабря.

Подробная программа визита президента Армении станет известна позже.

В начале 2018 году в Ереван отправится глава грузинского правительства. Квирикашвили должен был приехать в Армению еще 1 декабря, однако визит был отменен. В Тбилиси этот шаг аргументировали предстоящими изменениями в кабмине страны.

В ходе ознакомительной встречи премьера с новым послом Армении в Грузии, стороны отметили, что планируемые визиты высокого уровня говорят о позитивной динамике в развитии двустороннего сотрудничества.






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