Президент Армении посетит Грузию в конце декабря

15.12.2017 18:19 Президент Армении Серж Саргсян посетит Грузию с двухдневным рабочим визитом в конце декабря. Детали предстоящего визита обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с новым чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии Рубеном Сардояном.



Согласно сообщению на сайте администрации правительства Грузии, Саргсян посетит грузинскую столицу 25-26 декабря.



Подробная программа визита президента Армении станет известна позже.



В начале 2018 году в Ереван отправится глава грузинского правительства. Квирикашвили должен был приехать в Армению еще 1 декабря, однако визит был отменен. В Тбилиси этот шаг аргументировали предстоящими изменениями в кабмине страны.



В ходе ознакомительной встречи премьера с новым послом Армении в Грузии, стороны отметили, что планируемые визиты высокого уровня говорят о позитивной динамике в развитии двустороннего сотрудничества.















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