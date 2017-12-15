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ЕС поддержит развитие нормативной базы в области электронных коммуникаций в Грузии


15.12.2017   18:39
12 декабря ЕС объявил о запуске нового проекта Twinning для поддержки Национальной комиссии по коммуникациям Грузии (GNCC) в разработке нормативной базы и оперативных возможностей в области электронных коммуникаций в соответствии с нормативной базой ЕС.

В течение 18 месяцев проект поможет GNCC провести углубленный обзор грузинской нормативно-правовой базы в области телекоммуникаций и переопределить соответствующие рынки в секторе электронных коммуникаций, которые подпадают под предыдущие нормы. Эксперты ЕС также помогут определить правила широкополосной связи и провести технико-экономическое обоснование, чтобы оценить необходимость предоставления универсальных услуг, в соответствии с нормативной базой ЕС и стратегией Европы на 2020 год "Цифровая повестка дня для Европы".

Twinning это долгосрочный инструмент институционального развития, оказывающий поддержку странам-партнерам через институциональное сотрудничество, приобретение необходимых навыков и опыта для сближения с законодательством ЕС. Страны-участницы проекта: Алжир, Армения, Азербайджан, Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Молдова, Марокко, Тунис и Украина






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