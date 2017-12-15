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Парламент принял во втором чтении проект изменений в новую редакцию Конституции Грузии


15.12.2017   20:05
Парламент Грузии 115-тью голосами принял во втором чтении проект изменений в новую редакцию Конституции.

Изменен ряд статей, как с содержательной, так и редакционно-технической точки зрения. В том числе, осуществлены изменения в 18-й статье Конституции, касающейся доступа к публичной информации.
Проект конституционного закона предполагает следующие основные изменения:

Из новой редакции Конституции изымается т.н. бонусная система. Согласно новой версии, нераспределенные парламентские мандаты последовательно получат политические партии с наилучшими результатами.
В следующих парламентских выборах наряду с партиями смогут принять участие и избирательные блоки

Меняется связанная со свободой вероисповедания и совести статья 16, откуда изымаются такие слова: «государственная безопасность», «предотвращение преступления» и «осуществление правосудия».

Кроме того, расширяются полномочия Конституционного суда в связи с признанием неконституционными избирательных норм и выборов. В частности, на три месяца увеличивается рассмотрения соответствующего иска. Также упраздняется запись, согласно которой вопрос конституционности выборов Конституционный суд решает с полного согласия списочного состава.

В новопринятой Конституции термина «выборщик» существовать не будет. Проект предполагает осуществление изменений и в 50-й статье, связанной с порядком избрания президента, однако – это лишь терминологическое изменение и «выборщик» заменяется термином – «член избирательной коллегии».

Конституционные изменения в третьем чтении будут утверждены парламентом в ходе весенней сессии.






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