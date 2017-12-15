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Тбилисское муниципальное собрание утвердило проект бюджета на 2018 год
15.12.2017 20:09
Тбилисское муниципальное собрание (сакребуло) утвердило проект бюджета на 2018 год. Главный финансовый документ столицы поддержали 38 депутатов, против были 2. Всего в голосовании приняли участие 40 депутатов.
В процессе утверждения бюджета на заседании сакребуло не находились оппозиционные депутаты. Выступив с заявлением, они покинули заседание.
Объем бюджета Тбилиси на 2018 год составляет 861 млн лари и, возможно, в будущем году он еще увеличится. Как заявил на заседании вице-мэр Ираклий Хмаладзе, бюджет увеличится за счет 14-миллионного трансфера и экономии на 8 миллионов лари.
На утверждении бюджета на заседании присутствовали мэр и члены правительства Тбилиси. Заседание проходило на фоне шума и словесного противостояния.
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