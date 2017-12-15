Саакашвили: «Как я попал из правительственного офиса в тюрьму?»

15.12.2017 20:41 «Как я попал из правительственного офиса в тюрьму?» – так называется письмо, опубликованное сегодня в New York Times экс-президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области.



В письме Михеила Саакашвили говорится о том, как он покинул Грузию, как поехал в США, почему он вернулся на Украину, какова была цель, когда он согласился на пост губернатора Одесской области, как он внезапно бросил вызов правительству Петро Порошенко, который сам назначил его на этот пост, и дал ему гражданство, как он ушел с этого поста, почему ушел в оппозицию, и наконец, какова хронология его задержания, и какие у него сейчас планы.



Предлагаем письмо экс-президента полностью:



"Возможно, я первый среди бывших глав стран после Габсбурга, который остался без гражданства.



В прошлом меня также упоминали как одного из самых больших врагов президента России Владимира Путина. И все же совсем недавно я провел три дня в изоляторе предварительного заключения, где меня держали украинские сотрудники правоохранительных органов, которые наряду со всем другим, обвиняли меня в том, что я тайный агент России.



Как все это произошло?



После истечения второго срока моего президентства в Грузии, в течение которого я превратил свою родину в то, что Всемирный банк в 2007 году назвал номер первым реформатором мира, я отправился в Соединенные Штаты, и преподавал там.



Однако в ноябре 2013 года в Украине, в стране, где я провел свои ранние годы, жил и учился, поднялась волна протеста с целью избавиться от разбойника, пророссийского президента. После того, как избили студентов на центральной площади в Киеве, я понял, что должен быть там. Я поехал в Украину, чтобы присоединиться к майданским демонстрациям.



На начальном этапе после изгнания из страны пророссийского президента Виктора Януковича ситуация в Украине была обнадеживающей. После победы Петра Порошенко на президентских выборах, в мае 2015 года он предоставил мне украинское гражданство.



К ноябрю того же года я вместе с моими бывшими грузинскими коллегами помог им создать украинскую полицию. Кроме того, мы полностью изменили те коррупционные способы, с помощью которых брали на работу в государственных учреждениях, и помогли им создать Национальное антикоррупционное бюро Украины, "сторожевую собаку".



В это время г-н Порошенко одобрял нашу помощь. Он характеризовал меня, как "большого друга Украины", и дал мне и другим грузинским реформаторам гражданство. Нескольких из нас пригласили работать в украинское правительство. Один стал главой Национальной полиции, а второй министром здравоохранения. Еще один грузин был назначен заместителем директора Бюро по борьбе с коррупцией.



Я согласился быть губернатором Одесской области, чтобы охранять ее от попыток посягательства российской стороны, и начал там реформы. Эти реформы привлекли многих молодых украинцев, которые получили поддержку местного населения, и в них люди видели шансы избавиться от постсоветской олигархии. Все шло хорошо, но к концу 2016 года мы обнаружили, что наши попытки по внедрению реформ тормозились центральными властями.



Господин Порошенко, олигарх, ставший богатым посредством старой системы, и его окружение не только не помогало моей команде в Одессе, и другим реформаторам, но наоборот, напрямую стали подрывать наши достижения. Я уверен, что это было главным образом из-за личного интереса - большая прозрачность в государственных учреждениях оставляла меньше места для того, чтобы делать деньги. Более того, Национальное антикоррупционное бюро дошло даже до Ассоциаций, близких к президенту.



В ноябре 2016 года я подал в отставку с поста губернатора, и создал оппозиционную партию. Власть пыталась помешать его созданию. Несколько месяцев спустя, когда я был за пределами страны, меня лишили гражданства Украины (поскольку я отказался от гражданства Грузии, чтобы стать гражданином Украины, я официально остался без гражданства). Невзирая на то, что я получал прямую угрозу, не возвращаться в Украину, мне удалось вернуться - официально не имеющий гражданства, но более целеустремленный, чем когда-либо.



К тому же я начал мирную мобилизацию для изменений, сформировал коалицию из оппозиционных партий и неправительственных организаций для протеста перед парламентом.



В то же время Национальное антикоррупционное бюро оказалось под сильнейшим давлением после того, как они изобличили коррумпированные сделки президента в военных вопросах. Прокуратура допросила следователей бюро, а секретных агентов выявили. Всего несколько лет назад украинский народ сменил президента преимущественно из-за его коррупции. Они не смирятся с тем, что их попытки оказались безрезультатными.



Так что на прошлой неделе моя партия, "Движение новых сил", спланировала одну из крупнейших акций протеста после Майдана против коррупции, и нападения на Бюро по борьбе с коррупцией. Через два дня в моем доме, находящемся возле Майдана, провели обыск специальные подразделения, которые попытались задержать меня, даже не показав ордер на арест. Вмешались случайные граждане на улице, и освободили меня из минивена правоохранителей. Через несколько дней меня снова арестовали. Меня обвинили в сотрудничестве с криминальными организациями.



Генеральный прокурор заявил, что я агент российской тайной полиции, и моя цель - дестабилизация Украины.



Украина однозначно дестабилизирована Россией. И совершенно ясно, что в этой дестабилизации у России есть союзники большой силы - местная, жадная и коррумпированная элита Украины, которая одну из стран с самым большим изобилием в Европе, превратила в одну из беднейших стран.



Я верю в великое будущее Украины. Я считаю, что ее успех, как и других восточноевропейских государств, связан с изменением той тенденции, по которой побеждают олигархи, которые научились манипулировать на выборах. Надеюсь, что я буду жив в день не столь отдаленного будущего, когда я разделю эту победу вместе со всеми украинцами, и другими постсоветскими народами.



В понедельник местный судья Лариса Цокол, несмотря на большое давление, освободила меня. Теперь я буду вести тяжбу в связи с выдвинутыми против меня обвинениями, и я уверен, что буду полностью оправдан. Судья Цокол одна из многих отважных украинцев. Они надежда, и будущее этой страны"- пишет Михеил Саакашвили в New York Times.

















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