Георгий Лилуашвили назначен заместителем главы СГБ

15.12.2017 22:22 Председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению, член большинства Георгий Лилуашвили назначен заместителем главы Службы государственной безопасности Грузии.



Как сообщил Георгий Лилуашвили, он получил предложение со стороны руководителя ведомства Вахтанга Гомелаури. По его же информации, к работе на новой должности он приступит со следующей недели.



«Я получил предложение от Вахтанга Гомелаури и соответствующим приказом премьера назначен заместителем Гомелаури. Депутатские полномочия будут приостановлены на следующей неделе, на сессионном заседании, и после этого я приступлю к исполнению обязанностей на новой службе», - сообщил Георгий Лилуашвили.















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