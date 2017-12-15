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Георгий Лилуашвили назначен заместителем главы СГБ
15.12.2017 22:22
Председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению, член большинства Георгий Лилуашвили назначен заместителем главы Службы государственной безопасности Грузии.
Как сообщил Георгий Лилуашвили, он получил предложение со стороны руководителя ведомства Вахтанга Гомелаури. По его же информации, к работе на новой должности он приступит со следующей недели.
«Я получил предложение от Вахтанга Гомелаури и соответствующим приказом премьера назначен заместителем Гомелаури. Депутатские полномочия будут приостановлены на следующей неделе, на сессионном заседании, и после этого я приступлю к исполнению обязанностей на новой службе», - сообщил Георгий Лилуашвили.
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