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Гражданам Ирана объяснили, что они не смогут получить в Грузии вид на жительство ЕС


15.12.2017   23:44
Посольство Ирана в Грузии распространяет заявление для граждан своей страны, что в Грузии невозможно получить вид на жительство Евросоюза, а подобные обещания связаны с мошенничеством или траффикингом. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

Как говорится в информации, распространенной агентством, в случае, если в связи с подобными вопросами у граждан Ирана возникнут проблемы, посольство готово оказать им помощь.

В заявлении посольство Ирана объясняет гражданам своей страны, что Грузия не является членом Евросоюза и с марта 2017 года ЕС отменил визы лишь для граждан Грузии.

«Не доверяйте незнакомым лицам, ни иранцам и не иностранцам, которые обещают, что получением убежища в Грузии вы получите резидентство в Европе», — говорится в заявлении.

Посольство также указывает на законные пути получения гражданства Грузии. В частности, это возможно при женитьбе на гражданине Грузии, либо после постоянного проживания в стране после 10-15 лет.






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