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Кобахидзе: Главное достижение осенней сессии это конституционные изменения


16.12.2017   13:10
Главное достижение осенней сессии это конституционные изменения, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, подводя итоги осенней сессии.

«У нас был очень успешный год. Главным достижением, разумеется, были конституционные изменения, которые мы утвердили в трех чтениях. В результате мы получили Конституцию европейского типа, соответствующую лучшей европейской практике, это для нас огромное достижение, огромное достижение для страны и, самое главное, все это гарантирует, что в Грузии никогда не повторится автократия.

Мы помним, что предыдущие Конституции принесли Грузии полуавторитарный или авторитарный режимы. Именно превенции этого служат конституционные изменения, и именно превенцию этого очень твердо обеспечивает осуществленная нами конституционная реформа», сказал Ираклий Кобахидзе.






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