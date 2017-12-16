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Саакашвили: На первом курсе меня задержало КГБ Украины


16.12.2017   13:12
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как сбежал из СИЗО, будучи студентом-первокурсником.

По словам Саакашвили, КГБ задержало его в мае 1986 года.

«На первом курсе меня брало КГБ УССР. Я сидел меньше, чем в этот раз, в том же изоляторе, куда меня сейчас привезли. Кстати, в первый раз я сбежал из него через крышу сейчас уже несуществующего ресторана «Столичный». Несколько дней скрывался. А потом они меня все равно взяли», - отметил Саакашвили.

Он добавил, что «постоянно убегает».

«Но те люди, которые брали меня в 1986-м, мало чем отличались от тех людей, которые брали меня сейчас. И обвинения те же самые!», - подчеркнул Саакашвили.






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