Экс-мэра Тбилиси назначают на одну из самых высокооплачиваемых в Грузии должностей

16.12.2017 13:36 Президент Грузии представил кандидатуру бывшего мэра Тбилиси Давида Нармания на должность члена Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ), сообщил руководитель администрации президента Георгий Абашишвили.



Как пояснил Абашишвили, просьба представить Нармания на должность члена НКРЭГ поступила к президенту от правительства Грузии. При этом, согласно регламенту, одобрение правительства должна получить каждая из кандидатур, представленных президентом.



Для того, чтобы Нармания был утвержден на новом посту, его кандидатуру должны поддержать члены парламента Грузии. Оппозиция уже заявила о том, что готова бойкотировать голосование по данному вопросу, несмотря на это сам Нармания уверен, что депутаты одобрят его кандидатуру.



«Я подтверждаю, что был представлен после согласования правительства. Следующая процедура – это парламент Грузии. Я уверен, что со стороны парламента получу поддержку», — заявил Нармания журналистам.



Члены Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения назначаются сроком на шесть лет. Эта должность является одной из самых высокооплачиваемых в Грузии.



По информации телеканала «Рустави 2» в случае утверждения кандидатуры Нармания, его официальный годовой доход составит 146 тысяч лари (почти 55,5 тысячи долларов) – это в четыре раза больше зарплаты, которую Нармания получал на должности мэра Тбилиси.



Четырехлетний срок Нармания на должности столичного градоначальника был обозначен множеством громких скандалов – мэра обвиняли в лоббировании интересов компаний, связанных с экс-премьером и миллиардером Бидзиной Иванишвили.



Оппозиция считает, что пост в НКРЭГ стал наградой Нармания «за хорошую службу» и выполнение всех поручений Иванишвили.



"Новости-Грузия"











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