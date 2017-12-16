Президент встретится со СМИ, гражданским секатором и заинтересованными сторонами в связи с законом «О вещании»

16.12.2017 15:21 В связи с законом «О вещании» президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник встретится со СМИ, гражданским секатором и заинтересованными сторонами. Информацию об этом и комментарий парламентского секретаря Анны Долидзе распространяет администрации президента Грузии.



«В связи с этим, в обществе было высказано много критики и замечаний, поэтому президент Грузии планирует встретиться со всеми сторонами, которые высказали это мнение: представителями СМИ и гражданского сектора, чтобы определить критических или менее критических аспектах, которые рассматривает парламент», — заявила Анна Долидзе.















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