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Президент встретится со СМИ, гражданским секатором и заинтересованными сторонами в связи с законом «О вещании»


16.12.2017   15:21
В связи с законом «О вещании» президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник встретится со СМИ, гражданским секатором и заинтересованными сторонами. Информацию об этом и комментарий парламентского секретаря Анны Долидзе распространяет администрации президента Грузии.

«В связи с этим, в обществе было высказано много критики и замечаний, поэтому президент Грузии планирует встретиться со всеми сторонами, которые высказали это мнение: представителями СМИ и гражданского сектора, чтобы определить критических или менее критических аспектах, которые рассматривает парламент», — заявила Анна Долидзе.






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