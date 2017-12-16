|
Президент встретится со СМИ, гражданским секатором и заинтересованными сторонами в связи с законом «О вещании»
16.12.2017 15:21
В связи с законом «О вещании» президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник встретится со СМИ, гражданским секатором и заинтересованными сторонами. Информацию об этом и комментарий парламентского секретаря Анны Долидзе распространяет администрации президента Грузии.
«В связи с этим, в обществе было высказано много критики и замечаний, поэтому президент Грузии планирует встретиться со всеми сторонами, которые высказали это мнение: представителями СМИ и гражданского сектора, чтобы определить критических или менее критических аспектах, которые рассматривает парламент», — заявила Анна Долидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна