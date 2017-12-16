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Грузия и Индонезия оформили меморандум о сотрудничестве


16.12.2017   15:34
Между Грузией и Индонезией оформлен меморандум о сотрудничестве. Документ подписали министр юстиции Грузии и министр административных и бюрократических реформ Индонезии.

Грузия будет помогать Индонезии в реформировании системы публичного управления, поделится опытом с точки зрения доступности сервисов и в осуществлении реформы электронного управления, чтобы успешно ответить на вызовы «Партнерства открытого правительства.

Визит грузинской делегации в Индонезию завершится сегодня.






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