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Саакашвили: Идеи, которые могут победить в Украине, являются началом конца Путина


16.12.2017   15:59
Идеи, которые могут победить в Украине, являются началом конца для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире "Большого вечера" на телеканале NewsOne.

"У него (Путина, - ред.) есть связь с Медведчуком, Ахметовым, Курченко, предприятиями. Они договорятся. Но о чем он может договорится с Саакашвили? А если придут новые люди, которые скажут: "Подождите. У нас здесь олигархов больше нет. У нас есть свободная Украина, она развивается с двухзначной цифрой роста, мы отменили 90% всех глупых регуляций, отменили глупые таможенные правила, большинство наших налогов, освободили средний класс, сократили на две третьих государственный оборот, убрали с СБУ всех ваших шпионов и вообще ее переформатировали", - подчеркнул политик, добавив, что тогда настанет "конец мира Путина".

Он также отметил, что не обвиняет президента Украины Петра Порошенко в пособничестве врагу.

"Это было бы неправильно. ... Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну", - пояснил Саакашвили.

С другой стороны, по словам политика, необходимо "не трогать "будку".

"Будку", где сидят Медведчуки, Ахметовы и другие, надо убирать. Потому что из нее заползает к нам Россия", - подчеркнул он.






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