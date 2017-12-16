Саакашвили заявил, что Порошенко предлагал ему возглавить Кабмин

16.12.2017 16:00 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что сам вызвался на пост главы Одесской ОГА. Об этом он заявил в эфире "Большого вечера" на телеканале NewsOne.



"Никто не хотел идти. Потому что была очень сложная ситуация. Россия очень наступала. Были теракты через день. Иногда сообщалось о выдуманных терактах. Внутри была очень шаткая ситуация", - пояснил политик.

При этом, он рассказал, что хотел возглавить Национальное антикоррупционное бюро, но президент Петр Порошенко отказал ему в этом. Однако предложил пост премьер-министра.



"Он дважды или трижды предложил мне должность премьер-министра, но я отказался. Делал ли он это искрене или хотел раздосадовать Яценюка, я не знаю. Но он говорил, что проведет меня премьер-министром. На что я ему отвечал: "Будет ли возможность назначить нормальных министров? Парламентских не хочешь поменять? Не хочешь созвать выборы?". Он говорил: "Нет. При этом раскладе назначим всех министров. Ты просто будешь премьером". А я ответил, что не собираюсь этого делать", - отметил Саакашвили.















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