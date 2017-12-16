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Европарламентарии обращаются к властям Грузии с призывом немедленно освободить Вано Мерабишвили


16.12.2017   16:43
9 членов Европарламента обращаются письмом к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, премьер-министру Георгию Квирикашвили и председателю парламента Ираклию Кобахидзе.

Европарламентарии призывают руководство страны немедленно освободить Вано Мерабишвили.

Европарламентарии призывают правительство Грузии уважать окончательное решение Большой палаты Европейского суда по правам человека по делу Вано Мерабишвили.

«Мы, нижеподписавшиеся члены Европарламента, твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и европейский выбор грузинского народа. После обретения независимости в 1991 году Грузия прошла долгий путь. С точки зрения демократизации, среди стран «Восточного партнерства» Грузия считается более продвинувшейся, в том числе, потому, что в Грузии существует сильная прозападная оппозиция и медиа, свободные от контроля правительства. Для продолжения этого прогресса необходимо, чтобы правительство решило несколько важных вопросов.

Мы призываем правительство Грузии уважать окончательное решение Большой палаты Европейского суда по правам человека по делу бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, согласно которому, в отношении него правительство Грузии нарушило 18-ю статью Европейской конвенции по правам человека ввиду задержания «в скрытых целях» и «недобросовестных мотивов». В полной вызовов нынешней обстановке международной безопасности в интересах грузинского народа, чтобы все политические силы нашли общий язык и думали о будущем страны. Принимая это во внимание, мы призываем власти Грузии немедленно освободить Вано Мерабишвили.

... Мы по-прежнему поддерживаем демократическое и европейское будущее Грузии. Однако ответственность за то, чтобы в Грузии продолжался прогресс, в первую очередь, лежит на тех, кого народ Грузии избрал для управления своей страной», - отмечено в обращении, которое подписали европарламентарии - Пятрас Ауштрявичюс (Либералы, Литва), Дэвид Макалистер (Европейская народная партия, Германия, председатель комитета Европарламента по внешним связям), Зигмантас Бальчитис (социал-демократическая фракция, Литва), Иван Стефанич (Европейская народная партия, Словакия), Яромир Штетина (Европейская народная партия, Чехия), Сандра Калниете (Европейская народная партия, Латвия), Анна Фотыга (Европейские консерваторы и реформаторы, Польша), Хосе Игнасио Фариа (Европейская народная партия, Португалия) и Хильде Ваутманс (либералы, Бельгия).

Заявление 9 членов Европарламента распространяет «Европейская Грузия».






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