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Узбекистан и Грузия сотрудничают в культурно-просветительской сфере
16.12.2017 17:51
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои и Национальный центр рукописей Грузии имени Корнелия Кекелидзе подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сегодня сообщило узбекское Национальное информагентство «УзА».
По словам директора Национального центра рукописей Грузии Заал Абашидзе, у них в фондах хранения имеются документы на узбекском, тюркском и арабском языках, которые относятся к духовному наследию узбекского народа.
"Укрепление связей между нашими странами в настоящее время служит дальнейшему совершенствованию работы библиотеки и фонда, обмену опытом, изучению научного наследия", -- отметил он.
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