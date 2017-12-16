Узбекистан и Грузия сотрудничают в культурно-просветительской сфере

16.12.2017 17:51 Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои и Национальный центр рукописей Грузии имени Корнелия Кекелидзе подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сегодня сообщило узбекское Национальное информагентство «УзА».



По словам директора Национального центра рукописей Грузии Заал Абашидзе, у них в фондах хранения имеются документы на узбекском, тюркском и арабском языках, которые относятся к духовному наследию узбекского народа.



"Укрепление связей между нашими странами в настоящее время служит дальнейшему совершенствованию работы библиотеки и фонда, обмену опытом, изучению научного наследия", -- отметил он.















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