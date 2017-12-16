Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Узбекистан и Грузия сотрудничают в культурно-просветительской сфере


16.12.2017   17:51
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои и Национальный центр рукописей Грузии имени Корнелия Кекелидзе подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сегодня сообщило узбекское Национальное информагентство «УзА».

По словам директора Национального центра рукописей Грузии Заал Абашидзе, у них в фондах хранения имеются документы на узбекском, тюркском и арабском языках, которые относятся к духовному наследию узбекского народа.

"Укрепление связей между нашими странами в настоящее время служит дальнейшему совершенствованию работы библиотеки и фонда, обмену опытом, изучению научного наследия", -- отметил он.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии работает над созданием стратегии по развитию винного сектора
Жители Грузии среднего возраста предпочитают внутренний туризм
Экспорт ореха из Грузии снизился на 80 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
42-й раунд Женевских международных дискуссий
Россиянин рассказал, как абхазы накручивают туристическую статистику
Абхазский режим намерен открыть «таможню» на Ингури
«Представительство» ТПП Абхазии в Бельгии не может иметь официальный статус - ТПП Грузии
Расстрел Пашки Ардзинба является результатом криминальных разборок - Арешидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении подписал закон о российском военном кредите на $100 миллионов
Глава парламента Грузии едет в Польшу
МВД Грузии задержало наркореализатора
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна