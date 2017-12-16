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Прокурор обжаловал решение Печерского райсуда об отказе взять Саакашвили под домашний арест


16.12.2017   18:04
Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Говорущак подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение суда первой инстанции (Печерского районного суда Киева) от отказе применить меру пресечения в виде домашнего ареста для лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Информация о подаче 15 декабря такой апелляции содержится на сайте Апелляционного суда Киева (единый уникальный номер судебного дела – 757/73820/17-к.

При этом не указано, что речь идет о М.Саакашвили. Однако о том, что это дело касается М.Саакашвили, свидетельствует то, что как стороны в деле названы, в частности, его адвокаты Руслан Чернолуцкий и Павел Богомазов, а суть дела – об отказе в применении меры пресечения в виде домашнего ареста (решение суда первой инстанции от 11 декабря).

Апелляцию будут рассматривать судьи Олег Присяжнюк, Денис Масенко и Игорь Паленик.

О дате и времени рассмотрения жалобы прокурора данных пока нет.

Как сообщалось, 5 декабря М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе, а также независимые эксперты утверждают, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования.

В тот же вечер генпрокурор Украины заявил, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на данное решение Печерского суда.






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