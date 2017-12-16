Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С будущего года дела несовершеннолетних буду вести специальные прокуроры


16.12.2017   21:54
Через два года после задействования кодекса правосудия несовершеннолетних, первый этап переподготовки прокуроров, судей, полицейских и адвокатов подходит к концу.

Как заявили Первому каналу в прокуратуре, в рамках проекта по всей Грузии было переподготовлены 120 рядовых прокуроров и 120 менеджеров.

С будущего года, во всех крупных городах, по делам несовершеннолетних планируется выделить специальных прокуроров, которые будут вести только подобные дела.

Кодекс правосудия несовершеннолетних вступил в силу первого января 2016 года.

В рамках реформы, второй этап переподготовки лиц, участвующих в расследованиях дел в связи с несовершеннолетними начнется с будущего года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии работает над созданием стратегии по развитию винного сектора
Жители Грузии среднего возраста предпочитают внутренний туризм
Экспорт ореха из Грузии снизился на 80 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
42-й раунд Женевских международных дискуссий
Россиянин рассказал, как абхазы накручивают туристическую статистику
Абхазский режим намерен открыть «таможню» на Ингури
«Представительство» ТПП Абхазии в Бельгии не может иметь официальный статус - ТПП Грузии
Расстрел Пашки Ардзинба является результатом криминальных разборок - Арешидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении подписал закон о российском военном кредите на $100 миллионов
Глава парламента Грузии едет в Польшу
МВД Грузии задержало наркореализатора
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна