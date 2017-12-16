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С будущего года дела несовершеннолетних буду вести специальные прокуроры
16.12.2017 21:54
Через два года после задействования кодекса правосудия несовершеннолетних, первый этап переподготовки прокуроров, судей, полицейских и адвокатов подходит к концу.
Как заявили Первому каналу в прокуратуре, в рамках проекта по всей Грузии было переподготовлены 120 рядовых прокуроров и 120 менеджеров.
С будущего года, во всех крупных городах, по делам несовершеннолетних планируется выделить специальных прокуроров, которые будут вести только подобные дела.
Кодекс правосудия несовершеннолетних вступил в силу первого января 2016 года.
В рамках реформы, второй этап переподготовки лиц, участвующих в расследованиях дел в связи с несовершеннолетними начнется с будущего года.
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