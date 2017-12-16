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Президент Грузии встретится с членами исполнительного совета Общественного Вещателя
16.12.2017 22:00
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили согласился на предложение Общественного Вещателя. Президент готов обсудить законопроект «О вещании», который уже принят во втором чтении, с представителями исполнительного совета Общественного Вещателя.
Общественный Вещатель выступил с инициативой встречи с президентом после того, как Георгий Маргвелашвили назначил встречу с заинтересованными лицами, в частности представителями СМИ и неправительственного сектора. Эта встреча должна состоятся в понедельник.
После заявления парламентского секретаря президента, исполнительный совет Общественного Вещателя распространил заявление, в котором говорится, что в период подготовки законопроекта и парламентских обсуждений встреча прошла со всеми заинтересованными сторонами, и совет готов говорить с президентом о проблемах и вызовах.
«После таких встреч, если у господина президента еще останутся вопросы в связи с законодательными поправками, мы будем готовы говорит о другом формате встречи», — говорится в заявлении исполнительного совета Общественного Вещателя.
Парламент утвердил законодательный пакет «О вещании» во втором чтении 14 декабря.
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