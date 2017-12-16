Спикер парламента Грузии посетит Польшу с рабочим визитом

16.12.2017 22:32 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье, 17 декабря отправится в Польшу с рабочим визитом, говорится в сообщении на сайте законодательного органа.



В рамках официального визита Кобахидзе встретится с маршалами Сейма и Сената Польши Марехом Кухциньским и Станиславом Карчевским. По итогам переговоров стороны намерены подписать соглашения о сотрудничестве высших законодательных органов двух стран.



Также состоятся встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и первым вице-премьером Петром Глинским.



Позже запланированы встречи с председателем парламентской группы дружбы Грузии и Польши Малгожатой Гошиевска и представителями парламентского меньшинства.



Члены парламентской делегации осмотрят выставку, посвященную 25-летию дипломатических отношений Грузией и Польшей.



Кобахидзе также намерен встретиться с грузинскими студентами и прочитать лекцию в Варшавском университете.



Глава парламента Грузии посетит Музей Варшавского восстания, а также возложит цветы к монументу памяти грузинских солдат, к могиле Неизвестного солдата и к мемориальной доске Святого Григола Перадзе, который жил и преподавал теологию в Варшавском университете.



Визит Кобахидзе завершится 19 декабря.



Дипломатические отношения между Польшей и Грузией были установлены 28 апреля 1992 года. С тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Грузия считает Польшу одним из самых надежных партнеров.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

