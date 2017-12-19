Иностранцам в Грузии с будущего года придется страховать автомашины

19.12.2017 11:06 С будущего года иностранцы должны будут страховать автомашины - без этого они не смогут передвигаться по территории Грузии.



Страхование их гражданской ответственности предусмотрено законом, который уже утвердил парламент третьим слушанием.



Владельцу зарегистрированной заграницей автомашины предложат годичный, месячный, и 15-дневний пакет за 30/50 и 292 лари за легковую автомашину. Обязательный тарифный пакет определяет также страховку перевозки автобуса (1Y-480) и мотоцикла перед третьим лицом. Инициатором является Государственная служба надзора страхования, по заявлению руководителя которой на первом этапе пакеты будут продаваться единым пакетом, с помощью общей дочерней компании.



Средства, поступившие из штрафования автотранспорта, движущегося без страховки, на первом этапе 15 страховых компаний должны распределить равно, а в будущем они будут пропорциональны фактору конкуренции. На легковую машину штраф составляет 100 лари, на автобус- 200 лари.



Грузия должна пройти этот этап до входа в глобальное пространство зеленой карты, пока будем пользоваться общим пространством. Зеленая карта является универсальной.



















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