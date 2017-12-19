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Кобахидзе: Создание дополнительных фракций будет способствовать оптимизации управления
19.12.2017 11:13
Очень важно, чтобы в большинстве осуществлялось верное управление процессами и, по нашему мнению, создание дополнительных фракций будет способствовать оптимизации управления, - об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о создании двух дополнительных фракций в большинстве.
Ираклий Кобахидзе еще раз отметил, что разговоры о расколе в большинстве являются спекуляцией, которая лишена всяких оснований.
«Мы и прежде могли должным образом регулировать отношения внутри большинства. Очень важно, чтобы в большинстве осуществлялось верное управление и, по нашему мнению, создание дополнительных фракций будет способствовать оптимизации управления внутри большинства. В этом заключается цель создания фракций. Это были определенные спекуляции, у которых нет никаких оснований, эти разговоры полностью лишены оснований», - заявил председатель парламента.
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