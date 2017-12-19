Парламент обратится к президенту с просьбой созвать внеочередное заседание

19.12.2017 11:16 Парламент Грузии обратится к президенту с просьбой созвать внеочередное заседание парламента – об этом на вчерашнем заседании бюро сообщила вице-спикер Тамар Чугошвили.



По ее словам, просьба будет сегодня переслана президенту.



«Завтра обратимся к президенту по поводу созыва внеочередного заседания. Как вы знаете, на внеочередной сессии мы работаем по предварительно утвержденной повестке дня. Соответственно, мы просим, чтобы внеочередное заседание длилось 21 декабря с 12:00 до исчерпания вопросов, предусмотренных повесткой дня. Поэтому возможно, что работа продолжиться в субботу и в воскресенье», - заявила накануне Тамар Чугошвили.



На внеочередном заседании парламент обсудит обновленный состав правительства.















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