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Парламент обратится к президенту с просьбой созвать внеочередное заседание
19.12.2017 11:16
Парламент Грузии обратится к президенту с просьбой созвать внеочередное заседание парламента – об этом на вчерашнем заседании бюро сообщила вице-спикер Тамар Чугошвили.
По ее словам, просьба будет сегодня переслана президенту.
«Завтра обратимся к президенту по поводу созыва внеочередного заседания. Как вы знаете, на внеочередной сессии мы работаем по предварительно утвержденной повестке дня. Соответственно, мы просим, чтобы внеочередное заседание длилось 21 декабря с 12:00 до исчерпания вопросов, предусмотренных повесткой дня. Поэтому возможно, что работа продолжиться в субботу и в воскресенье», - заявила накануне Тамар Чугошвили.
На внеочередном заседании парламент обсудит обновленный состав правительства.
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