Саакашвили: Содержание письма к Порошенко, схоже с тем, что я писал Эдуарду Шеварднадзе до его отставки

19.12.2017 11:55 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne рассказал о том, что он написал главе Украины Петру Порошенко.



По словам политика, содержание письма, которое он написал Порошенко, схоже с тем, что он писал экс-президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе до его отставки.



"Я ему написал: "Вы меня унизили. Вы не можете не знать, что я не агент Москвы, но я не держу зла. У меня по отношению к вам нет агрессивных намерений. Выигрывает из этой ситуации только Путин, и я готов разговаривать". Но разговаривать о чем? О том, о чем я разговаривал с президентом Шеварднадзе. С президентом Шеварднадзе, за полтора года до окончания его срока, я разговаривал об условиях его мирного отхода от власти: без кровопролития, без использования силы", - сказал он.



Саакашвили добавил, что Порошенко дал ответ на письмо, когда начал мешать политику устанавливать сцену во время митинга.















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