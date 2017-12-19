США считают оскорблением проект резолюции Совета Безопасности ООН по статусу Иерусалима

19.12.2017 12:40 США считают оскорблением проект резолюции Совета Безопасности ООН по статусу Иерусалима и его поддержку со стороны абсолютного большинства его членов, заявила постпред Никки Хейли после голосования по документу, принятие которого США заблокировали, передает РИА Новости.



"То, что мы наблюдали сегодня в Совбезе — это оскорбление, и оно не будет забыто. Это еще один пример того, как ООН делает больше вреда, чем добра относительно израильско-палестинского конфликта", — заявила Хейли после голосования.



Документ получил поддержку 14 членов СБ и не был принят из-за вето главного союзника Израиля США.

"За простое решение о том, где размещать свое посольство, США были вынуждены защищать свой суверенитет. История покажет, что мы это с гордостью сделали", — подчеркнула Хейли.



Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.















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