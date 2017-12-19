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Георгий Квирикашвили не захотел быть политическим лидером - Давид Усупашвили


19.12.2017   14:51
Георгий Квирикашвили не захотел быть политическим лидером - заявил бывший председатель парламента Давид Усупашвили, комментируя информацию в связи с возможной отставкой Квирикашвили. В прямом эфире "TV Пирвели" он заявил о том, как Квирикашвили стал премьером два года назад.

"Два года назад согласно изменениям было запланировано, что партию "Грузинская мечта" возглавит новый политический лидер в лице Георгия Квирикашвили, который в то же время будет премьер-министром. К сожалению, в течение двух лет этого не произошло. Мы получили нового премьер-министра, но он не захотел быть политическим лидером, ни свой партии, ни власти, ни страны. Он предпочел быть техническим премьер-министром, когда политические процессы идут своим чередом, и вмешательство в них со стороны премьера минимальное" – заявил Давид Усупашвили.

По словам бывшего председателя парламента, он не ждет отставки Георгия Квирикашвили, поскольку тот является более важной фигурой для "Грузинской мечты", нежели это кажется на первый взгляд.

"Премьер-министр представил нам идеи, большая часть которых оказалась неосмысленной. То есть у него не было надлежащего политического суждения. Все это вызывает эти пересуды. Я не жду, что это изменение скоро произойдет, поскольку думаю, что фактор Квирикашвили более важный для правящей команды, чем это кажется на первый взгляд. Это можно сказать особенно в международных отношениях, однако я не исключаю обострения какой-либо локальной проблемы, чтобы прийти к этому. Здесь следует учитывать вспыльчивый характер Георгия, и попытку жить соответственно высоким моральным стандартам, и он так и живет. Тем временем он излишне часто персонифицирует государственные проблемы.

Здесь чрезвычайно важно, чтобы президент, премьер, председатель, и члены парламента не воспринимали критику персонально"- заявил Давид Усупашвили.







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