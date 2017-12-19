«Джавелины» - это сигнал, что России дорого обойдется вторжение в Грузию

19.12.2017 14:56 По заявлению бывшего ассистента секретаря обороны США Эвелин Фаркас, система "Джавелин", которую Америка продаст Тбилиси, будет сигналом для России, что любое новое военное нападение на Грузию ей дорого обойдется. Фаркас заявила об этом "Голосу Америки".



"Думаю, это не только своевременное, но даже несколько запоздавшее решение. С 2012 по 2015 год я лично советовала трем разным секретарям обороны принять решение о продаже "Джавелин". Администрация Обамы не хотела принимать это решение, в результате чего вопрос остался открытым для администрации Трампа. Я очень рада, что в конечном итоге вопрос разрешился в пользу Грузии. Сейчас главный вопрос, как заплатит стоимость оружия Грузия. Пока мы не знаем, выделит ли правительство Америки для Грузии столько помощи, чтобы покрыть полную цену "Джавелин". Но у Грузии, предположительно будет возможность для поэтапной закупки системы. Я призываю правительство, действовать быстро, и сделать все для того, чтобы получить это оружие. Это оборонное оружие, которое направит сигнал России, что любая новая атака Грузии будет дорого стоить Москве, погибнут российские солдаты, и будут уничтожены российские танки"- заявила Эвелин Фаркас.



На вопрос, вызовет ли это решение Государственного департамента США раздражение Москвы, Фаркас заявила, что "русские всегда будут раздражены тем или иным шагом правительства Грузии".



"Люди просто должны выработать способность, не обращать внимания на раздражение России. Что другого они могут сделать, кроме как говорить о том, что они раздражены. Это оборонная система, единственной целью которой является сдерживание военных действий с российской стороны. Это оружие просто не может изменить военный баланс в регионе, и это всем известно. Кроме того, с грузинской стороны совершенно невозможно преследовать эту цель, "Джавелины" являются необходимым оружием для того, чтобы у Грузии была возможность самообороны"- заявила Эвелин Фаркас.

















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