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Глава МВД Грузии встретился с послом Франции
19.12.2017 15:03
Вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гарахия встретился с послом Франции в Грузии Паскалем Менье.
Стороны обсудили развитие тесного и плодотворного сотрудничества между правоохранительными органами Грузии и Германии. Георгий Гахария и Паскаль Менье положительно оценили работы полицейских атташе, что принесло значительные результаты с точки зрения сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.
Георгий Гахария ознакомил Паскаля Менье с реформами и приоритетами министерства. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества.
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