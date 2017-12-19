Глава МВД Грузии встретился с послом Франции

19.12.2017 15:03 Вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гарахия встретился с послом Франции в Грузии Паскалем Менье.



Стороны обсудили развитие тесного и плодотворного сотрудничества между правоохранительными органами Грузии и Германии. Георгий Гахария и Паскаль Менье положительно оценили работы полицейских атташе, что принесло значительные результаты с точки зрения сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.



Георгий Гахария ознакомил Паскаля Менье с реформами и приоритетами министерства. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества.















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