Каладзе: Изучение генплана Тбилиси завершится в ближайший период

19.12.2017 15:52 Изучение генерального плана Тбилиси завершится в ближайший период, - об этом заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«По генплану поступила документация. Наши службы работают, и в ближайшем будущем будет ответ», - заявил Каладзе.



Для справки, работа над генеральным планом землепользования Тбилиси началась еще при мэрстве Давида Нармания, однако, позднее, Каха Каладзе создал специальную рабочую группу по изучению генплана. Работы пока что не завершены.















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