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На пост председателя парламентского комитета по самоуправлению и региональной политике рассматривается несколько кандидатур
19.12.2017 16:15
На пост председателя комитета по самоуправлению и региональной политике парламента Грузии рассматривается несколько кандидатур.
По информации «IPN», среди рассматриваемых кандидатур – Гоча Гулордава, Гела Самхараули и Мераб Кварая. Однако по существующей в парламенте информации, рассматриваются и другие кандидатуры.
Должность председателя парламентского комитета по самоуправлению и региональной политике стала вакантной после того, как руководитель комитета Григол Лилуашвили перешел из парламента в Службу государственной безопасности.
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