На пост председателя парламентского комитета по самоуправлению и региональной политике рассматривается несколько кандидатур

19.12.2017 16:15 На пост председателя комитета по самоуправлению и региональной политике парламента Грузии рассматривается несколько кандидатур.



По информации «IPN», среди рассматриваемых кандидатур – Гоча Гулордава, Гела Самхараули и Мераб Кварая. Однако по существующей в парламенте информации, рассматриваются и другие кандидатуры.



Должность председателя парламентского комитета по самоуправлению и региональной политике стала вакантной после того, как руководитель комитета Григол Лилуашвили перешел из парламента в Службу государственной безопасности.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

