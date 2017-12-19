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Премьер будет присутствовать во время рассмотрения состава правительства в парламентских фракциях
19.12.2017 17:02
Премьер – министр Георгий Квирикашвили вместе с членами правительства завтра проведет встречу с большинством и меньшинством. Премьер и министры будут присутствовать во время обсуждений в парламентских фракциях вопроса о составе правительства.
Как заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, на этой неделе парламентское большинство с большим доверием утвердит главу правительства и обновленный Кабмин.
«В формате комитетов состоятся обсуждения. Премьер – министр и члены кабинета министров встретятся с большинством и оппозицией. Нашу команду, в первую очередь, интересует экономическая ситуация, планы, которые есть по данным направлениям у премьера и правительства.
Улучшение инвестиционной среды и международные отношения, те форматы, которые есть у Грузии, как они будут использоваться, особое акцентирование мы сделаем на договоре о свободной торговле с ЕС и Китаем», — заявил Талаквадзе.
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