|
Финансово-бюджетный комитет поддержал во втором чтении заокнодательный пакет «О Национальном банке»
19.12.2017 17:10
Финансово-бюджетный комитет парламента во втором чтении поддержал законодательный пакет «О Национальном банке».
Как заявил парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, правительство учло замечания, высказанные в связи с порядком использования непубличной информации, согласно которым, на коммерческие банки будут возложены определенные обязательства, а Национальный банк получит право применять санкции в случае нарушения этих обязательств.
«Эти обязательства будут определены в подзаконном акте Национального банка. Что касается положений, касающихся непрофильной деятельности коммерческих банков, то в законопроекте они остались в изначально предложенном виде», – отметил Тадумадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна