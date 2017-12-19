Финансово-бюджетный комитет поддержал во втором чтении заокнодательный пакет «О Национальном банке»

19.12.2017 17:10 Финансово-бюджетный комитет парламента во втором чтении поддержал законодательный пакет «О Национальном банке».



Как заявил парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, правительство учло замечания, высказанные в связи с порядком использования непубличной информации, согласно которым, на коммерческие банки будут возложены определенные обязательства, а Национальный банк получит право применять санкции в случае нарушения этих обязательств.



«Эти обязательства будут определены в подзаконном акте Национального банка. Что касается положений, касающихся непрофильной деятельности коммерческих банков, то в законопроекте они остались в изначально предложенном виде», – отметил Тадумадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

