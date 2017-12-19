Саакашвили: Янукович был водкой и виски, а Порошенко - пиво

19.12.2017 17:31 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сравнил действия нынешнего и предыдущего президентов Украины Петро Порошенко и Виктора Януковича с воздействием пива и водки на организм.



Действия Януковича вызывали мобилизацию общества, потому что «организм понимал, что это яд и отрава», а власть нынешнего главы государства Петра Порошенко – это пиво, которое «организм принимает все больше и больше», заявил лидер «Руху нових сил» в эфире программы «Большой вечер» на телеканала NewsOne .



«Есть алкоголь. Мы все знали, что Янукович бандит. Есть виски, когда ты пьешь водку или виски, организм мобилизуется, восстает, защита включается, потому что организм понимает, что это яд и отрава. Знаете, какой самый опасный алкоголь? Пиво. Когда ты пьешь пиво – оно всего 12 градусов – организм думает, что это пища, и ты принимаешь все больше, и больше, и больше. Вот Янукович – это была водка, это был виски, это была бормотуха какая-то. Порошенко – это пиво», – пояснил Саакашвили.



Политик отметил, что Порошенко все время своего правления «отравлял организм Украины националистическими лозунгами», а после пива «бывает самое плохое похмелье».



По словам Саакашвили, написанное им Порошенко письмо по содержанию напоминает письмо, написанное им бывшему президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе перед отставкой последнего.



«Я написал ему: вы меня унизили. Вы не можете не знать, что я не агент Москвы и мной не движут злые умыслы. У меня нет агрессивным намерений по отношению к вам. От этой ситуации выигрывает только Путин, я готов к разговору. Хотя о чем мы должны говорить? О том же, о чем я говорил с президентом Шеварднадзе. За полтора года до истечения срока полномочий Шеварднадзе я разговаривал с ним о его мирном уходе из власти без кровопролития и насилия»- заявил Саакашвили.















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