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Глава Парламента Грузии встретился с руководством Польши в Варшаве


19.12.2017   17:47
Марек Кучински, Ираклий Кобахидзе и Станислав Карчевски, 18 декабря, 2017. Фото: sejm.gov.pl

Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе с трехдневным официальным визитом посещает Польшу, где он уже провел встречи с недавно назначенным премьер-министром Матеушем Моравецки, а также председателями верхней и нижней палат Парламента Польши.

Премьер-министр Матеуш Моравецки, который был первым из руководства страны, с кем встретился Кобахидзе, подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества между парламентами Польши и Грузии и выступил с инициативой создания Парламентской ассамблеи Польша-Грузия, - сообщает пресс-служба Парламента Грузии.

Согласно той же информации, премьер-министр Польши подтвердил свою «твердую поддержку» евроатлантическим устремлениям Грузии, а также в отношении ее территориальной целостности и суверенитета.

18 декабря Кобахидзе провел двусторонние переговоры со спикером Сейма Мареком Кучински, на которых стороны обсудили вопросы двустороннего политического сотрудничества, в том числе, между парламентами двух стран. На встрече стороны также договорились, что заседание ПА Польша-Грузия пройдет весной 2018 года в Грузии.

Председатель Парламента Грузии встретился также со спикером Сената Польши Станиславом Карчевски.

Выступая на совместной пресс-конференции после встречи, Кобахидзе заявил, что у двух стран есть «прекрасные политические отношения и кроме этого, нас связывают исторические отношения между народами».

«Наши исторические отношения создают очень хорошую основу для дальнейшего углубления политических связей между Польшей и Грузией, и, нашей обязанностью, как политиков, является внесение максимального вклада в углубление этих отношений», - заявил Ираклий Кобахидзе.

После двусторонних встреч между Парламентом Грузии и Сеймом и Сенатом Польши было оформлено Соглашение о стратегическом сотрудничестве. По информации Парламента Грузии, «Соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает диалог по вопросам, относящимся к сфере общих интересов, взаимную поддержку, регулярные и активные межпарламентские отношения, программы обмена и скоординированные действия в парламентских организациях».

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