Оппозиция и СМИ ждут решения президента Грузии по статусу Общественного ТВ

19.12.2017 18:00 Проект закона о внесении изменений в закон Грузии «О вещании» вызвал немало споров как внутри правящей команды, так и среди оппозиции, общественности и представителей СМИ. Оппоненты однозначно расценили представленные поправки как попытку подогнать законодательство под интересы «Общественного телевидения Грузии» и превратить его из общественного в коммерческий телеканал.



Законопроект был утвержден во втором чтении на пленарном заседании 14 декабря, и на этот раз 6 депутатов парламентского большинства его не поддержали.



Изменения в основном касаются «Общественного телевидения Грузии» и, как утверждают авторы законопроекта, нацелены на обеспечение развития этого телевидения. В частности, Общественному телевидению будет разрешено 25 процентов производимой продукции отводить программам, подготовленным частными юридическими лицами. Для обеспечения выполнения своих обязательств телевидение сможет проводить исследования общественного мнения, а для повышения доступности радиовещания — использовать дополнительные радиочастоты.



Закон «О государственных закупках» не будет распространяться на закупку передач, сериалов и фильмов, передаваемых в эфире «Общественного телевидения».



Получаемые из госбюджета ассигнования Общественное телевидение сможет направлять для финансирования начинающих предприятий (так называемых «стартапов»), инновационного развития теле — радио‑ и онлайн-продукции.



Общественное телевидение сможет размещать в эфире коммерческую рекламу, что вызвало особенный протест со стороны оппонентов. Руководители частных телекомпаний считают, что получающее государственное финансирование телевидение ввергнет их в уловия нездоровой и неравноправной конкуренции и негативно отразится на рынке.



Частные СМИ и телекомпании, а также представители ряда неправительственных организаций призвали президента Грузии Георгия Маргвелашвили применить вето к законопроекту о внесении изменений в закон «О вещании». Об этом они заявили на встрече с президентом, которая состоялась 18 декабря.



По словам представителя телекомпании «Рустави-2» Тамты Мурадашвили, они сообщили президенту свое мнение и свои оценки, а также зафиксировали те положения законопроекта, которые ставят их в неравноправное положение перед Общественным телевидением.



«Этот законопроект подогнан только под некое развитие Общественного телевидения. При этом нарушается главный принцип конкуренции, и вопрос рассматривается только в плане содействия одной телекомпании», — заявила Мурадашвили.



Какого-либо соглашения с президентом представители частных телекомпаний не достигли, но получили обещание, что Георгий Маргвелашвили изучит этот вопрос и проведет дальнейшие консультации.



Президент принял и представителей Общественного телевидения и точно так же выслушал их позицию. По мнению гендиректора телевидения Васила Маглаперидзе, законопроект «очень хороший» и будет способствовать развитию не только Общественного телевидения, но и всех СМИ.



С позицией частных телекомпаний в целом согласны и те депутаты парламентского большинства, которые проголосовали против этого законопроекта. По заявлению председателя комитета отраслевой экономики и экономической политики грузинского парламента Романа Какулия, он считает спорными два вопроса — вопрос размещения в эфире Общественного телевидения коммерческой рекламы и вопрос финансирования «стартапов». Соответственно, комитет дает этому законопроекту негативную оценку.



Грузинское медиапространство и общественность ожидают решения президента и надеются, что Георгий Маргвелашвили применит к закону «О вещании» вето. Хотя в грузинской реальности от решения президента зависит немногое. Георгий Маргвелашвили неоднократно применял вето к различным законопроектам, и тем не менее, парламент, в котором правящая «Грузинская мечта» имеет подавляющее большинство, преодолевал его без особых усилий и противодействия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

