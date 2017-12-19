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Кобахидзе: Сплетни и спекуляции об отставке премьер-министра лишены оснований
19.12.2017 19:27
Сплетни и спекуляции об отставке премьер-министра лишены оснований, послезавтра мы выразим доверие правительству, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, завтра парламент начинает рассмотрение обновленного состава правительства, а 21 декабря – выразит доверие правительству.
«Завтра парламенту будет представлен состав правительства. Пройдут комитетские слушания, затем состоятся встречи с политическими группами и в этих встречах примет участие премьер-министр. На основании этого послезавтра мы выразим доверие составу правительства. Что касается, сплетен об отставке премьера, я не могу назвать это и сплетнями, естественно, они лишены всяких оснований. Мы послезавтра утвердим премьер-министра и состав правительства и, следовательно, сплетни и спекуляции лишены каких-либо оснований», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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