Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Сплетни и спекуляции об отставке премьер-министра лишены оснований


19.12.2017   19:27
Сплетни и спекуляции об отставке премьер-министра лишены оснований, послезавтра мы выразим доверие правительству, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, завтра парламент начинает рассмотрение обновленного состава правительства, а 21 декабря – выразит доверие правительству.

«Завтра парламенту будет представлен состав правительства. Пройдут комитетские слушания, затем состоятся встречи с политическими группами и в этих встречах примет участие премьер-министр. На основании этого послезавтра мы выразим доверие составу правительства. Что касается, сплетен об отставке премьера, я не могу назвать это и сплетнями, естественно, они лишены всяких оснований. Мы послезавтра утвердим премьер-министра и состав правительства и, следовательно, сплетни и спекуляции лишены каких-либо оснований», - заявил Ираклий Кобахидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Азиатский банк развития отметили десять лет успешного сотрудничества
Азиатский банк развития профинансирует ремонт тбилисского метро
«Ингури ГЭС» не исключает повышения тарифа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
РПЦ благословляет священников, и отправляет в регион, который не принадлежит ей - Вселенский патриарх
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
Глава МИД Грузии назвал визит представителей ТПП Абхазии в Брюссель «индивидуальной поездкой физических лиц»
42-й раунд Женевских международных дискуссий
Россиянин рассказал, как абхазы накручивают туристическую статистику
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии начинается реформа для укрепления института социального работника
В Грузии находится группа студентов ведущих университетов США
Кобахидзе: Мы благодарны американским друзьям за твердую и ясную поддержку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна