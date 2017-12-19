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Пресс-секретарь Порошенко обнародовал в Facebook письмо Саакашвили


19.12.2017   19:37
Пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко во вторник обнародовал на своей странице в соцсети Facebook фотокопию письма, как он утверждает, лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Согласно тексту, М.Саакашвили призывает к встрече для решения деэскалации ситуации и отвергает информацию о сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ.

"Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо, и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ - не только полный абсурд, но еще и очень радует врага Украины. Конечно, я допускал, и допускаю много политических ошибок, но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и обсудить", - говорится в тексте письма.

По словам С.Цеголко, письмо обнародовано в связи с тем, что М.Саакашвили в своих комментариях манипулирует содержанием этого письма, о существовании которого заявлял ранее, а также учитывая многочисленные запросы журналистов.

Пресс-секретарь президента также отмечает, что призывы лидера "Руха новых сил" к деэскалации ситуации идут вразрез с его действиями в минувшее воскресенье. "Как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусств на Аллее Героев Небесной Сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал", - написал С.Цеголко.






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