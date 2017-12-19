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Более 650 граждан Грузии с начала года не впустили в Украину
19.12.2017 20:31
Украина с начала года отказала во въезде 652 гражданам Грузии, которые пытались туда попасть через аэропорты "Киев" (Жуляны) и Борисполь, сообщает во вторник информационное агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на статистические данные консульского департамента МИД Грузии.
Согласно этим данным, в 2015 году во въезде в Украину через вышеуказанные аэропорты было отказано 796 грузинским гражданам, в 2016 году - 700 грузинским гражданам, а за 11 месяцев 2017 года - 652 грузинским гражданам.
При этом сообщается, что число граждан Грузии, которые въехали на территорию Украины через аэропорты "Киев" (Жуляны) и Борисполь в 2015 году составило 26 546, в 2016 году - 31 212, а в 2017 году (11 месяцев) - 31 179 человек.
Ранее в грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) неоднократно заявляли о том, что ряд представителей партии не пропустили на территорию Украины.
В ЕНД считают подобные отказы во въезде политически мотивированными, в частности, в связи с политической деятельностью бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который периодически встречается в Киеве со своими бывшими соратниками из Грузии.
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