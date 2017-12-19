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Соратник Саакашвили говорит, что «пленки Курченко» смонтированы из его разговора с мамой
19.12.2017 20:50
Соратник Михеила Саакашвили и ключевой фигурант «дела Курченко» против лидера «Руха новых сил» Северион Дангадзе заявил, что аудиодоказательства Генпрокуратуры против него смонтированы.
Об этом он заявил в комментарии журналистам после несостоявшегося заседания Апелляционного суда Киева по его делу, которое было перенесено на 28 декабря.
Дангадзе утверждает, что его дело сфальсифицировано, с Курченко он не знаком и не говорил с ним по телефону.
В то же время соратник Саакашвили узнал свой голос на пленках, но утверждает, что это нарезка из разных его разговоров, в том числе с мамой.
Как сообщил «Украинской правде» адвокат Николай Недилько апелляционный суд Киева перенес на 28 декабря рассмотрение апелляции Севериона Дангадзе по мере пресечения в виде содержания под стражей.
Заседание перенесли, потому что Печерский райсуд столицы не передал материалы дела.
Северион Дангадзе был задержан при попытке покинуть территорию Украины, у него изъяты документы, свидетельствующие о получении средств от скрывающегося в РФ соратника экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко, так заявлял генпрокурор Юрий Луценко.
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