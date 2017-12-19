Советник президента США призывает противостоять поведению России

19.12.2017 21:24 Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что западным странам необходимо противостоять «дестабилизирующему поведению» России. По его словам, Москва ведет «очень сложную кампанию», чтобы подорвать свободные и открытые общества.



В интервью Би-би-си, которое было опубликовано сегодня, 19 декабря, Макмастер также сказал, что предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в прошлом году было «безусловно» угрозой национальной безопасности. «Считаю, что Россия ведет очень сложную кампанию по подрывной деятельности, чтобы повлиять на нашу уверенность в демократических институтах, в демократических процессах, в том числе на выборах», - сказал советник.



Макмастер считает, что в ходе избирательной кампании в 2016 году целью российского вмешательства были обе стороны политического ландшафта США. По его словам, Россия может поддерживать очень левые группы или очень правые группы, но то, что они хотят сделать, - это создать такую напряженность, которая «подрывает наше доверие к тому, кто мы». «Конечно, мы должны противостоять дестабилизирующему поведению России и сложным кампаниям пропаганды и дезинформации», - заявил Макмастер.



Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная накануне днем, обозначила Россию и Китай как силы, соперничающие с США, и стремящиеся «бросить вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание».















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