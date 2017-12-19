|
Советник президента США призывает противостоять поведению России
19.12.2017 21:24
Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что западным странам необходимо противостоять «дестабилизирующему поведению» России. По его словам, Москва ведет «очень сложную кампанию», чтобы подорвать свободные и открытые общества.
В интервью Би-би-си, которое было опубликовано сегодня, 19 декабря, Макмастер также сказал, что предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в прошлом году было «безусловно» угрозой национальной безопасности. «Считаю, что Россия ведет очень сложную кампанию по подрывной деятельности, чтобы повлиять на нашу уверенность в демократических институтах, в демократических процессах, в том числе на выборах», - сказал советник.
Макмастер считает, что в ходе избирательной кампании в 2016 году целью российского вмешательства были обе стороны политического ландшафта США. По его словам, Россия может поддерживать очень левые группы или очень правые группы, но то, что они хотят сделать, - это создать такую напряженность, которая «подрывает наше доверие к тому, кто мы». «Конечно, мы должны противостоять дестабилизирующему поведению России и сложным кампаниям пропаганды и дезинформации», - заявил Макмастер.
Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная накануне днем, обозначила Россию и Китай как силы, соперничающие с США, и стремящиеся «бросить вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна