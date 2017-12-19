ООН: За 17 лет 258 миллионов человек покинули страны, в которых родились

19.12.2017 22:02 Россия входит в первую пятерку стран по количеству принимаемых международных мигрантов

Порядка 258 миллионов человек уехали за последние 17 лет из стран, где они родились, и теперь живут в других государствах, говорится в докладе ООН, посвященном международной миграции.



Этот показатель на 49 процентов выше, чем в 2000 году.



В двухгодичном докладе, выпущенном в Международный день мигранта, говорится, что доля мирового населения, ставшего международными мигрантами, выросла с 2,8 процента в 2000 году до 3,4 процента в этом году.



В то же время в докладе ООН по экономическим и социальным вопросам говорится, что процент людей, живущих в странах с высоким уровнем дохода, вырос с 9,6 процента в 2000 году до 14 процентов в 2017 году.



В докладе ООН говорится, что страны с высоким уровнем дохода приняли 64 процента международных мигрантов всего мира, что составляет около 165 миллионов человек.



В этом году две трети мигрантов жили лишь в 20 странах, говорится в докладе.



Самое большое число, 49,8 миллиона человек или 19 процентов от общего числа мигрантов, живут в США.



Саудовская Аравия, Германия и Россия занимают места во второго по четвертое. В каждой из этих стран проживают около 12 миллионов мигрантов.



На пятом месте – Великобритания с примерно 9 миллионами мигрантов, говорится в докладе.















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