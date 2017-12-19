У Саакашвили подтвердили подлинность обнародованного письма президенту Украины

19.12.2017 22:05 Пресс-служба лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили подтвердила подлинность письма, которое опубликовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. Об этом говорится в комментарии пресс-службы для УП.



"Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украины. То что Банковая опубликовала это письмо - это слабая позиция", - считают представители Саакашвили.

По утверждениям пресс-службы политика, благодаря публикации письма хотели дискредитировать лидера "РНС".



"Они пытались дискредитировать Михеила Саакашвили с помощью "утечек" информации будто он просил прощения и обещал снять палатки возле ВР и прекратить марши. Так вот это все ложь", - подчеркнули в пресс-службе.



19 декабря пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко опубликовал письмо Саакашвили к президенту Петру Порошенко.



Михеил Саакашвили 18 декабря подтвердил, что писал письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом к деэскалации конфликта и началу политического диалога.















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