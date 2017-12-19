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Барометр Свободы – Грузия на 13-ом месте среди 30 европейских стран


19.12.2017   22:26
«Фонд Фридриха Науманна за свободу» публикует отчет барометра свободы 2017 года. Согласно документу, по качеству свободы, Грузия занимает 13-ое место среди 30 европейских стран. По сравнению с прошлым годом, балл страны увеличен на 1,6 и находится на отметке 67.06.

В отчете оценены достижения страны по 10 направлениям. Лучшим признана свобода международной торговли Грузии (8.86 баллов), траты правительства в соотношении с ВВП и уровень налогов (8.09 баллов).

Самую низкую оценку Грузия получила с точки зрения свободы СМИ (5.0 баллов). Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом больше всего улучшен рейтинг Грузии с точки зрения независимости судебной власти, в котором балл страны увеличен на 0,67 и составил 5.67.

Во главе рейтинга – Нидерланды, Эстония и Германия. А Грузия опережает такие страны ЕС, как Хорватию, Болгарию и Грецию. Самое плохое положение среди отобранных стран – в Азербайджане, Таджикистане и России.






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