В 2017 году Грузия достойно справилась с множеством вызовов - Квирикашвили

19.12.2017 22:35 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили принял представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и международных организаций на совместном предновогоднем приеме.



Глава правительства Грузии поздравил всех с наступающим новым годом и поблагодарил представителей дружественных стран за очень плодотворное сотрудничество.



«Общей целью для нас является продвижение наших страны, конечно, укрепление мира во всем мире, и на этом пути есть много вызовов. Среди этих вызовов, цивилизованный мир стоит вместе, и мы видели много примеров именно этого. Я хотел бы еще раз поблагодарить в первую очередь тех солдат, которые участвуют в международных миссиях и защищают глобальную безопасность и мир, среди них гордо стоящих грузинских солдат», — заявил премьер-министр.



По оценке главы правительства, в 2018 году Грузия празднует очень важную дату – 100 летие создания первой грузинской республики.



«В начале 20-ого века случилось нечто очень важное – Грузия создала демократическую республику, которая прожила очень мало, однако в течение всех последующих лет, геройство многих людей было посвящено восстановлению государственности Грузии. В начале 90-ых годов, исполнилось то, что являлось желанием многих поколений и Грузия восстановила независимость. В этом году, вместе со многими нашими странами-партнерами, мы отпраздновали 25-летний юбилей восстановления дипломатических отношений, и хочу еще раз поблагодарить вас за это очень плодотворное 25-летнее сотрудничество. 2017 год действительно, можно сказать, был полон как успехов так и вызовов. Грузия очень достойно справилась со множеством вызовов. Также, были и большие успехи. Конечно, особо стоит отметить визалиберализацию, которая для нас, граждан Грузии, не была лишь правом на безвизовое передвижение – это было огромным выражением даверия в отношении Грузии со стороны Евросоюза, и, конечно, это бы важный политический шаг, которым Европа приветствовала последовательный курс европейской и евроатлантической интеграции Грузии», — отметил премьер.



Георгий Квирикашвили пожелал мира и успехов странам-друзьям Грузии, дипломатам и их семьям.



«Следующий год, как и каждый новый год, полон надежд, и я желаю всем вашим странам мира и стабильного развития. Я убежден, что общими усилиями мы сможем добиться большего мира во всем мире, чтобы мы видели меньше детского несчастья и меньше беженцев из своих домов. Поэтому я хочу поздравить ваши семьи с этим очень важным, традиционно любимым всеми новогодним праздником. Я хочу пожелать вам мира, здоровья и еще большего успеха. Еще раз спасибо за дружбу и поддержку Грузии», — обратился премьер-министр к дипломатам.



Глава правительства Грузии, вместе с президентом, также осмотрел выставку, устроенную в администрации президента «От независимости до свободы».



На предновогоднем мероприятии присутствовали представители исполнительной и законодательной властей, судебной власти Грузии, правительства столицы, грузинской церкви, дипломатического корпуса и международных организаций.















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