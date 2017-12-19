Гига Бокерия предлагает переименовать ОВГ в Государственное телевидение

19.12.2017 23:27 Гига Бокерия обращается к парламенту с инициативой, изменить название Общественному вещателю и назвать его Государственным телевидением.



«Было бы хорошо, если запланированные в законе изменения в связи с Общественным вещателем вы назовете законопроектом о Государственном телевидении», - заявил один из лидеров меньшинства парламента Грузии Гига Бокерия на заседании комитета по отраслевой экономике и отраслевой политике.



По оценке Бокерия, запланированными изменениями, Общественный вещатель преобразуется в старую модель – Государственное телевидение.



«Изменением названия очень многое упростится. С редакционной точки зрения будет более правильным назвать закон – Изменения в закон о Государственном телевидении. То, что представлено, это телевидение преобразует из Общественного вещателя в Государственное телевидение – в старую модель, и этот субъект будет в конкуренции с частными телевидениями, несмотря на то, что берет деньги с наших налогов», - заявил Бокерия.



Парламентский комитет по отраслевой экономике и экономической политике вновь не поддержал изменения, планируемые в законе об Общественном вещателе Грузии (ОВГ).



Комитет, который по внесению изменений в закон «О вещании» является ведущим комитетом, выразил негативную оценку единогласно. Законопроект сегодня был рассмотрен в третьем чтении.

Главное, против чего возражает комитет, это вопрос размещения коммерческой рекламы в эфире Общественного вещателя и инициативы финансирования т.н. стартапов, посредством ассигнаций, полученных Общественным вещателем из госбюджета.



Законопроект инициирован группой депутатов от большинства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

