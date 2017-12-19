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Гига Бокерия предлагает переименовать ОВГ в Государственное телевидение


19.12.2017   23:27
Гига Бокерия обращается к парламенту с инициативой, изменить название Общественному вещателю и назвать его Государственным телевидением.

«Было бы хорошо, если запланированные в законе изменения в связи с Общественным вещателем вы назовете законопроектом о Государственном телевидении», - заявил один из лидеров меньшинства парламента Грузии Гига Бокерия на заседании комитета по отраслевой экономике и отраслевой политике.

По оценке Бокерия, запланированными изменениями, Общественный вещатель преобразуется в старую модель – Государственное телевидение.

«Изменением названия очень многое упростится. С редакционной точки зрения будет более правильным назвать закон – Изменения в закон о Государственном телевидении. То, что представлено, это телевидение преобразует из Общественного вещателя в Государственное телевидение – в старую модель, и этот субъект будет в конкуренции с частными телевидениями, несмотря на то, что берет деньги с наших налогов», - заявил Бокерия.

Парламентский комитет по отраслевой экономике и экономической политике вновь не поддержал изменения, планируемые в законе об Общественном вещателе Грузии (ОВГ).

Комитет, который по внесению изменений в закон «О вещании» является ведущим комитетом, выразил негативную оценку единогласно. Законопроект сегодня был рассмотрен в третьем чтении.
Главное, против чего возражает комитет, это вопрос размещения коммерческой рекламы в эфире Общественного вещателя и инициативы финансирования т.н. стартапов, посредством ассигнаций, полученных Общественным вещателем из госбюджета.

Законопроект инициирован группой депутатов от большинства.






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