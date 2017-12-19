Президент Грузии объявил 2018 год Годом свободы

19.12.2017 23:44 Во президентском дворце сегодня прошел совместный предновогодний прием от имени президента и премьер-министра Грузии. На мероприятии присутствовали представители исполнительной и законодательной властей, судебной власти Грузии, правительства столицы, грузинской церкви, дипломатического корпуса и международных организаций.



Президент ознакомил главу правительства Грузии, с выставкой, устроенной в администрации президента — «От независимости до свободы».



Президент Грузии назвал 2017 год важным для истории Грузии и говорил о 2018 годе.



«В этом году наше государство сделало еще один шаг на пути к европейскому развитию основных ценностей, процветанию и укреплению нашей демократии.



В этом году прошло 25 лет с тех пор, как Организация Объединенных Наций признала Грузию. Также в этом году мы отметили 25-летие восстановления дипломатических отношений со многими странами. В этот важный год Грузия сделала еще один шаг в направлении нашей европейской интеграции, и грузинские паспорта в настоящее время действуют без визы в Европе. Это большое доверие, наших партнеров с одной стороны, с другой стороны, это — значительное достижение нашего правительства.

В этом году у нас больше экономического роста, чем мы думали, в этом году прошли выборы в органы местного самоуправления.



Конечно, нам еще надо достичь многих и важных целей, но с особым воодушевлением смотрим на столетие восстановления независимости Грузии в следующем году», — заявил президент.



По его словам, будущий год будет годом свободы.



«Уважаемая общественности и уважаемые граждане, важную дату в истории нашей страны в будущем году, столетие со дня завоевания нашей независимости, я объявляю годом свободы, тем годом, в котором мы максимально превратим возможности независимости в свободу» — заявил Георгий Маргвелашвили.



Прием музыкально оформили Государственный ансамбль абхазской песни «Шавнабада» и бэнд Давида Мазанашвили.















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